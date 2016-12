Die HAZ wünscht frohe Weihnachten!

Das ist Weihnachten in Hannover los

Ob Party nach dem Festessen, ein Kinobesuch am 1. Feiertag oder Sport nach dem fettigen Festmahl: Hannover steht an Weihnachten keineswegs still, es gibt einiges zu erleben – man muss nur wissen, wo. Hier finden Sie einen Überblick über die Veranstaltungen, ob weihnachtlich oder nicht.

Alle Infos zu den Festtagen

Das Festessen steht bevor, doch Sie haben eine wichtige Zutat vergessen? In Hannover können Sie sogar an den Feiertagen einkaufen – wir zeigen Ihnen wo. Zudem finden Sie hier alle Infos zur Müllabfuhr, Bus- und Bahnverkehr sowie Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen.

HAZ-Weihnachtshilfe hat mehr als 1 Million Euro gesammelt

Die Spendenbereitschaft der HAZ-Leser und Firmen ist großartig: Mehr als 1 Million Euro sind bis jetzt auf dem Konto der Weihnachtshilfe eingegangen. Viele Bedürftige haben sich schon über die Erfüllung ihrer Wünsche gefreut. Lesen Sie mehr in unserem Blog zur Weihnachtshilfe.

So schmücken Hannoveraner ihren Baum

Früher war mehr Lametta. Aber nicht bei allen. Beim Schmücken des Christbaums werden mit Hingabe Traditionen gepflegt. Auch schräge. Zahlreiche Hannoveraner haben uns Bilder ihres Weihnachtsbaums geschickt – die Ergebnisse sind mal pompös, mal schlicht-klassisch.

Sind Sie Weihnachtsexperte? Beweisen Sie es!

Für manche ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr. Anderen ist es zu viel der Rührseeligkeit und des Kitschs. Egal welcher Typ Sie sind – kennen Sie sich mit dem Thema so gut aus, dass Sie unser Weihnachtsquiz lösen können?

Wie geht es weiter mit uns - und der Religion? Das große HAZ-Weihnachtsinterview

Im HAZ-Interview sprechen Heinrich Bedford-Strohm (Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche) und Margot Käßmann (Botschafterin des Reformationsjubiläums 2017) über Gutmenschen, Luther-Kitsch – und die Kraft der Worte. Hier lesen Sie das Interview in voller Länge.

Historische Fotos: Alte Liebe zum Advent

Der weihnachtliche Festschmuck in der hannoverschen City hat im Laufe der Jahrzehnte so manche Wandlung erlebt. Werfen Sie mit HAZ.de einen Blick zurück und sehen Sie die schönsten historischen Bilder der leuchtenden Innenstadt und des Weihnachtsfests in Hannover seit den dreißiger Jahren.

Die Qual der Wahl: Das läuft an Weihnachten im TV

Über die Festtage legen sich die TV-Sender voll ins Zeug: ob TV-Shows mit Carmen Nebel oder Markus Lanz, Weihnachtskonzerte, Klassiker wie „Kevin – Allein zu Haus“ oder TV-Premieren mit „Die Tribute von Panem: Mockingjay“. Wann es was zu sehen gibt, erfahren Sie hier.