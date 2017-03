Hannover. Ziel des neuen Zentrums ist eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Einrichtungen bei der Behandlung einzelner Krebspatienten. An der Feierstunde nahm auch Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic teil.

"Heute ist ein besonderer Tag für Krebspatienten in Niedersachsen", sagte die Ministerin. Das onkologische Zentrum ermögliche es, Krebspatienten ganzheitlich durch die Krankenhäuser und den ambulanten Sektor zu versorgen. Zudem könnten neue Erkenntnisse schneller in die Praxis umgesetzt werden. "So bestehen konkrete Aussichten, Krebs heilbar zu machen oder zumindest in eine chronische, aber behandelbare Krankheit zu überführen", betonte die Ministerin.

Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Bundesweit erkranken jedes Jahr rund 500000 Menschen neu daran, in Niedersachsen sind es etwa 50000.

Die Bezeichnung "Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin" geht auf die gleichnamige Förderin des onkologischen Zentrums zurück. Die Stiftung unterstützt seit Jahren die Brustkrebsforschung. Weitere wichtige Förderer des onkologischen Zentrums sind die Gesellschaft der Freunde der MHH und die Tumorstiftung der MHH. Die drei Organisationen und private Sponsoren unterstützen die Einrichtung des Zentrums mit insgesamt 890000 Euro.

Von Mathias Klein