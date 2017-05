Hannover. Führende Kommune beim Ausbau der Solarenergie in der Region Hannover ist Ronnenberg. Der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler berichtete in der Veranstaltung, eine Mischung aus Diskussion und Vorträgen, vom Start in den neunziger Jahren: "Wir haben zunächst unsere eigenen Gebäude ausgerüstet oder für Bürger zur Verfügung gestellt." Erst vor kurzem habe sich beispielsweise die Stadt den Zugriff auf das Dach eines neuen Fachmarktzentrums gesichert, um dort eine Solaranlage zu installieren.

Leider werde derzeit viel zu oft nur über die finanziellen Vorteile von Solaranlagen diskutiert, sagte der Geschäftsführer von Corona Solar, Ulf Hansen-Röbbel. "Ich wünsche mir mehr Begeisterung für die Idee", betonte er, in der von HAZ-Redakteur Jan Sedelies moderierten Veranstaltung.

Bedingt durch den Klimawandel verbessern sich die Voraussetzungen für Solaranlagen auch in der Region Hannover. Davon berichtete den rund 100 Experten im Publikum ZDF-Meteorologin Katja Horneffer. Bereits in den vergangenen Jahrzehnten ist die es in Hannover deutlich wärmer geworden. In den Jahren 1951 bis 1970 lag die Durchschnittstemperatur hier bei 8,6 Grad, in den Jahren 1981 bis 2010 waren es bereits 9,6 Grad. Nach Angaben von Horneffer wird die Temperatur in der Region stärker steigen, als auf der Erde. Die Klimaforscher rechnen weltweit mit einem Anstieg von 2 Prozent im Vergleich zum vorindustriellem Zeitalter, für die Region Hannover dagegen mit einem Anstieg von drei Prozent.

Gleichzeitig steigt in der Region das Potential für Sonnenenergie. Nach Berechnungen des Potsdamer Instituts für Klimalagenforschung steigt die hiesige Sonnenscheindauer von derzeit durchschnittlich vier Stunden pro Tag auf sechs Stunden ab dem Jahr 2061.

Ab dem 1. Juli fördert die Region neue Solaranlagen mit bis zu 1000 Euro. Förderfähig sind neu errichtete Solaranlagen zur Warmwasserbereitung sowie zur kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.

Von Mathias Klein