Rodeln in der Eilenriede

In Hannovers Stadtwald gibt es vier Möglichkeiten zum Schlittenfahren.

Nördliche Eilenriede: An der Bernadotteallee zwischen Lister Turm und dem Zoo (vom Zoo aus kommend auf der linken Seite) befindet sich ein Rodelberg. Er ist eher was für Profi – weil steil und schnell. Eher für Kinder ist der Rodelhügel zwischen Walderseestraße und der Verbindung Lister Turm – Steuerndieb. Er ist flach und nicht sehr schnell.

Hier geht es gemächlicher zu. Vorbei an Bäumen und über eine große Wiese gelangt man zu der etwa 25 Meter breiten und rund 80 Meter langen Abfahrt am Pferdeturm. Südliche Eilenriede: Auch in Waldhausen gibt es eine Rodelbahn. Wo im Sommer Mountainbiker den Hügel runtersausen, fahren im Winter Kinder Schlitten. Der recht lange Rodelberg befindet sich nahe der Adolf-Ey-Straße (Höhe Mallnitzstraße).

Zur Galerie Hannover im Schnee: Historische Bilder aus dem Fotoarchiv der HAZ.

Rodelberg in Döhren: Die Rodelbahn südlich der Leineinsel ist schön breit. Dieser Bahn vorgelagert ist eine steilere Mini-Abfahrt von etwa 7,5 Metern mit einer natürlichen Rampe – die liegt allerdings zwischen den Bäumen und ist sehr schmal.

Rodeln am Kronsberg: Rund 118 Meter hoch ist der Kronsberg. Wer schnelle Rodel-Abfahrten liebt, schafft die steile seitliche Abfahrt des Kronsberges in nur sechs Sekunden. Nachteil: Weil der Berg so beliebt ist, kann es hier schnell voll werden.

Rodelberg in Davenstedt: Zum Schlittenfahren lädt auch der Rodelberg in Davenstedt ein, der an der Carlo-Schmid-Allee gelegen ist. Auf halber Strecke zwischen Davenstedter Straße und Am Soltekampe, gegenüber der Straße Davenstedter Markt ist immer ordentlich was los.

Rodeln im Zoo Hannover: Winterzoo bedeutet Rodelspaß: Der Zoo Hannover öffnet jedes Jahr in der kalten Jahreszeit seine Rodelbahn. Dort können Kinder auf Po-Rutschern eine Rampe runtersausen. Der Rodelspaß ist kostenlos, es fällt allerdings der Eintritt in den Zoo an. Po-Rutscher können mitgebracht oder vor Ort gekauft werden. Preise und Zeiten finden Sie .

Tipp für schnelle Schlitten

Kufen schleifen? Das war gestern. Backspray lautet heute das Geheimnis schneller Schlitten. Und wem das erst einmal gar nichts sagt, dem sei erklärt: Backspray ist normalerweise dazu gedacht, Formen auszufetten, damit der Kuchen darin nicht hängenbleibt. Doch Backspray macht auch Schlitten schneller.