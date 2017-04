Diese Sportarten sind voll im Trend

Hannover. Eigentlich trainiert Angela Wefing (24) im Fitnessstudio bislang allein und nicht mit anderen. Am Sonntag hat die Landschaftsarchitektur-Studentin im Zentrum für Hochschulsport gleich vier Trendsportarten in der Gruppe ausprobiert. Zum Beispiel „Hot Iron“, das nichts mit einem Bügeleisen, sondern mit einer Langhantel und einem Stepp-Hocker zu tun hat. Auf alle Fälle kommen die Teilnehmer ganz schön ins Schwitzen. „Nach vier Stunden Sport bin ich sicher platt“, sagt Angela Wefing.

Beim dritten Fitnessfest des Zentrums für Hochschulsport konnten die Gäste viele Trendsportarten ausprobieren. Zur Bildergalerie

Philipp (27) hat sich an der Ballettstange gerade gedehnt. „Total Bare“ heißt die Methode, die Pilates den Rang abläuft. „Das ist so schön motivierend“, sagt Philipp, „es muss ja nicht immer Leistungssport sein.“ Schon eilt er zur nächten Station. Beim SDX, einem Training mit dicken Tauen, kann man jedenfalls schneller an seine Grenzen stoßen. „Das ist ein sehr dynamischer Sport“, sagt Kursleiterin Christin (28). Lehramtsstudentin Theresa Pendorf (27) freut sich jedenfalls, dass sie an diesem Tag „so viele unterschiedliche Sportarten einfach unverbindlich mal ausprobieren kann“.

Insgesamt machten mehr als 80 Sportsfans, vor allem Studenten und Uni-Mitarbeiter, beim 3. Fitnessfest seit Herbst 2016 mit. „Bei uns können Studierende auch ganz neue Trendsportarten machen, wir wollen auf dem Laufenden sein“, sagt Beatrice Ludwig. Die Auszubildende hat das Fitnessfest mitorganisiert.