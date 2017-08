Diese Tipps helfen gegen die Mückenplage

Hannover klagt. Nicht mehr so sehr über das mäßige Sommerwetter, das noch einmal die Kurve zu bekommen scheint. Aber über eine Folge dieses lange so schlechten Wetters: die hohe Zahl an Mücken. Sie surren und stechen in Auen und Kleingärten, auf Terrassen und in Cafés. Eine Expertin gibt Tipps, was gegen Mücken hilft.