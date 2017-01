The Harlem Gospel Singers am Aegi

Gospelstar Queen Esther Marrow gastiert mit Highlights ihrer internationalen Karriere ein letztes Mal in Hannover. Das Konzert gemeinsam mit den legendären The Harlem Gospel Singers beginnt um 19 Uhr im Theater am Aegi.

"Handgemacht"-Markt in der Faust

Egal ob Seife oder Stofftier: Beim "Handgemacht"- Markt in der Faust bieten Kunsthandwerker ihre selbst gemachten Einzelstücke an. Los geht's um 11 Uhr in der Warenannahme der Faust. Der Markt endet um 17 Uhr und kostet keinen Eintritt.

Weihnachtscircus geht ins große Finale

Nur noch bis heute laufen auf dem Schützenplatz noch Vorstellungen des Weihnachtscircus. Clown Fumagalli trifft in der Show auf den Handstandkünstler Anatoly Zalewsky, Darya Vintilova am Schwungtrapez und den Kontorsionisten Rich Metiku. Die Show läuft jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops.

Quali-Turniere für Sportbuzzer Masters

Das Sportbuzzer Masters am 29. Januar ist das Winterereignis in Hannovers Amateurfußballszene. Auf dem Weg dorthin stehen an diesem Wochenende gleich sieben Qualifikations-Turniere an: Heute beim FC Springe, TSV Havelse, FC Lehrte, TSV Kirchdorf und TSV Godshorn. Da sind schnelle Spiele und viele Tore garantiert. Alle Teilnehmer und Anstoßzeiten.

Hochzeitsmesse im HCC

Die Hochzeitstage Hannover gehen weiter: Von 11 bis 18 Uhr gibt es alles rund um das Thema Heiraten: Modenschauen, Trauringe, Kleider und Anzüge sowie Beratung zum Ehevertrag. Die Tageskarte kostet zwölf Euro.

Bei den Hochzeitstagen im HCC Hannover konnten Interessierte sich über alle neue Trends informieren. Zur Bildergalerie

Fotoausstellung im Beginenturm

Heute geht die Fotoausstellung „Fotografieren heute – Zauber der Bilder“ zu Ende. Fotograf Joachim Giesel führt dazu selbst durch die Präsentation. Giesel hat Menschen in dem Moment fotografiert, in dem sie selbst fotografierten. Es geht zum Beispiel um das schnelle Knipsen mit dem Smartphone oder Tablet. Die Ausstellung ist im historischen Beginenturm zu sehen. Die Führung mit Giesel beginnt um 15 Uhr. Der Treffpunkt ist im Foyer des Historischen Museums.

Senioren können Filme erleben

„Kintopp 55 plus“ heißt ein Angebot des Kommunalen Seniorenservices (KSH), bei dem Ältere gemeinsam Filme schauen können. Heute gibt es einen Film über Grace Kelly und Fürst Rainier von Monaco, es spielen Nicole Kidman und Tim Roth. Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Misburger Rathaus, Waldstraße 9. Informationen zu dem Kinoprojekt, das ganzjährig läuft, gibt Werner Tiede vom Seniorenservice unter Telefon (05 11) 16 84 67 25.

Gala in Gedanken an Künstler Wulf Hühn

Der Künstler Wulf Hühn prägte die hannoversche Kulturszene mit zahlreichen Konzerten und Lesungen. Im vergangenen Mai verstarb der umtriebige Chansonier und Kulturveranstalter. In der Bürgerschule am Klaus-Müller-Kilian-Weg 2 laden zahlreiche Künstler wie Lito Bringas, Dieter Dehm, Lars Bernsmann, Rosa Haskamp, David Stolte und viele mehr um 15 Uhr zu einer Gedenkgala ein. Freunde und Weggefährten tragen Lieder, Texte und Erinnerungen vor. Der Eintritt ist frei.

HAZ-Tipp für Kinder und Familien

Im Theatermuseum, Prinzenstraße 9, wird das Puppenspiel "Pettersson und Findus - Wie Findus zu Pettersson kam" gezeigt. Kinder ab fünf Jahren dürfen um 11 und um 16 Uhr zuschauen, der Eintritt kostet 6 Euro.