Aus der Stadt Hebammenausbildung - Droht der Hebammenschule in Hannover das Aus? Gesundheitsminister Jens Spahn fordert ab 2020 ein duales Studium für Hebammen. Die MHH findet, dass es in Hannover an die Uniklinik gehört. Die Hebammenschule am KRH sei nur noch „Übergangslösung“.

Zurzeit lernen Hebammen in Hannover ihre Profession noch an der Hebammenschule in der KRH Akademie an der Schützenallee: Ausbilderin Cordula Petersmeier (Bild ganz links außen) und Schulleiterin Marlene Rietkerken (Bild, dritte von links) zeigen Schülerinnen Abläufe an Puppen. Quelle: Moritz Frankenberg