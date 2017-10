Ehe für alle: Standesamt öffnet extra sonntags

Hannover. Sie waren die ersten bei der Homo-Ehe, jetzt wollen sie auch zu den ersten gehören, die richtig heiraten: An diesem Sonntag (15.00 Uhr) treten das Männerpaar Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre und das Frauenpaar Claudia und Dorle Göttler noch einmal vor den Standesbeamten. Am 1. Oktober tritt die Ehe für alle in Kraft. Aus diesem Grund öffnet das Standesamt Hannover ausnahmsweise sonntags.

„Wir haben vor 20 Jahren den Weg gemeinsam begonnen, mit der Ehe wird es einfach rund“, sagte Dorle Göttler (53). Die Kinderkrankenschwester hatte sich am 1. August 2001 mit ihrer zwei Jahre jüngeren Frau als Lebenspartnerinnen eintragen lassen. Auf dem Standesamt trafen sie damals schon Lüschow und Harre.

Die beiden Männern haben Jahrzehnte für die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben gekämpft. „Wir freuen uns am meisten darauf, das Standesamt als Ehepaar zu verlassen“, sagte Lüschow. Das Paar schaffte es 2001 als bundesweit erste Lebenspartnerschaft sogar bis in die ARD-„Tagesschau“. Der damalige Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg, hatte die Termine am 1. August vor 16 Jahren für acht Uhr angesetzt. In anderen Städten öffnete das Standesamt erst später.

Bei der „Ehe für alle“ ist Hannover diesmal allerdings nicht ganz vorn. In Berlin sind schon am Vormittag Trauungen geplant, in Hamburg um 14.00 Uhr.