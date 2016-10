Hannover. Rund ging‘s am Wochenende beim Turn-Klubb Hannover. Zumba-Trainer Dyhonne Lucas hatte zum Internationalen Party-Marathon in die Halle an der Maschstraße geladen, und das hat in diesem Fall tatsächlich ebenso viel mit Marathon als mit Party zu tun. Denn der brasilianische Vortänzer und eine ganze Reihe von Freunden hielten Hunderte von Fitness-Jüngern, vor allem Jüngerinnen, am Sonnabend und am Sonntag stundenlang auf Trab.

Rund ging‘s am Wochenende beim Turn-Klubb Hannover. Zumba-Trainer Dyhonne Lucas hatte zum Internationalen Party-Marathon in die Halle an der Maschstraße geladen. Der brasilianische Vortänzer hielt Hunderte von Fitness-Jüngern stundenlang auf Trab. Zur Bildergalerie

Wer am Sonnabend nach der Session noch Kraft hatte, konnte bei der Aftershow-Party weitertanzen. Ein Sportwochenende, an dem zumindest auf der Waage alle verloren haben dürften.