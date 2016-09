Einbruch bei der Volksbank DNA-Analyse von Stuhlprobe überführt Dieb

Ein 46-Jähriger kletterte über ein Baugerüst in Bankräume, um Geld zu stehlen. Bevor er den Tatort verließ, verrichtete er seine Notdurft in einen Eimer. Kriminaltechniker der Polizei nahmen eine DNA-Probe und überführten damit den Täter. Am Donnerstag gab er die Tat reumütig vor dem Gericht zu.