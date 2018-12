Die Polizei Hannover veröffentlicht jede Woche ein Einbruchsradar. Darin werden die aktuellen Fallzahlen zu Wohnungseinbrüchen zu den 13 Stadtbezirken und dem Umland veröffentlicht. Demnach wurden bis zum 26. November im Stadtgebiet von Hannover in diesem Jahr 1048 Einbruchsdelikte gezählt. 518 Mal blieb es dabei jedoch beim Versuch eines Einbruchs – die Diebe scheiterten an sicheren Fenstern oder festen Türen. In der Region wurde bisher in Garbsen am häufigsten eingebrochen: 88 Mal schlugen hier die Diebe zu. Auf Platz zwei folgt Langenhagen mit 78 gemeldeten Delikten.

(Die interaktive Karte zeigt die Zahl der Einbrüche seit Jahresanfang 2018. Wenn Sie auf einen Stadtbezirk tippen oder klicken sehen Sie die Gesamtzahl der Einbrüche seit dem 1. Januar 2018, und zum Vergleich die Gesamtzahl der Einbrüche im Vorjahr (2017). Durch die blaue Einfärbung können Sie das Einbruchsrisiko in den Stadtbezirken miteinander vergleichen: Je dunkler die Farbe blau, desto mehr Einbrüche hat es dort seit Jahresbeginn rechnerisch pro 10.000 Einwohner des Bezirks gegeben.)

Einbruchszahlen für die Kommunen im Umland (Stand 10. Dezember 2018)