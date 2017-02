Hannover. Auch über ein Jahr nach einem spektakulären Einbruch in den Zoo in Hannover ist der Fall noch ungeklärt. Diebe erbeuteten rund 135.000 Euro, das Geld ist bis heute verschwunden. "Wir haben unsere Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht", sagte Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer. Die Einbrecher waren nach Weihnachten 2015 in das Zoo-Restaurant eingestiegen und hatten die Einnahmen vom langen Weihnachtswochenende erbeutet. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, sagte, es gebe im Moment keinen Tatverdächtigen. "Die Ermittlungen dauern an, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen."

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Insiderwissen hatten. Der Schaden für den von der Region Hannover betriebenen Zoo war enorm, denn die große Summe war ausnahmsweise in Tresoren gelagert, die nur mit insgesamt 25.000 Euro versichert waren. Üblicherweise komme der Geldtransporter manchmal sogar mehrmals am Tag, aufgrund der Weihnachtsfeiertage sei dies aber damals nicht der Fall gewesen, hatte der Zoo erklärt.

Die die Einbrecher waren damals durch ein Fenster im Dachgeschoss in das Restaurantgebäude eingedrungen. Anschließend hatten sie mehrere Bürotüren sowie Tresore aufgebrochen.

