Eine Million Menschen besuchen Hannover-Konzerte

Hannover. Die Rock- und Pop-Saison 2017 hat Hannover und dem größten örtlichen Veranstalter Hannover Concerts ein Rekorderlebnis beschert: Fast eine Million Besucher zählte die Agentur bei den ihren 486 Shows dieses Jahres. Entscheidend war dafür die beispiellose Serie von großen Open-Air-Konzerten im Stadion, auf der Expo-Plaza und auf dem Messegelände. Insgesamt 986. 000 Musikfans zählte die Agentur der Geschäftsführer Michael Lohman und Nico Röger in der Saison. Das größte Publikum lockten dabei Guns ’N Roses an. Die Show auf dem Messegelände sahen allein 75.000 Zuschauer – und sie werden es nicht nur wegen der spektakulären Unwetterpause, sondern auch wegen des Überraschungsauftritts von AC/DC-Gitarrist Angus Young in Erinnerung behalten. Depeche Mode kam auch auf 75.000 Zuschauer, benötigte dafür allerdings zwei Abende im Stadion. Coldplay (47.000), Robbie Williams (45.000), die Festivals auf der Expo-Plaza (zweimal 25.000), das Dreifach-Heimspiel von Fury in the Slaughterhouse (insgesamt 35.000) folgen danach.

Neben den Open-Air- und Großkonzerten (insgesamt 292.000 Besucher) stellt der Konzertveranstalter aber auch fest, dass das Geschäfte der mittelgroßen Konzerte (Swiss-Life-Hall, Parkbühne und Capitol) und der Clubgigs (unter anderem Musikzentrum, Lux) wieder anzieht – auch daran hängt das Herz der Agentur, dessen Geschäft unter anderem im früheren Leinedomizil gegenüber der Markthalle eine Keimzelle hatte.

2016 hatte Hannover Concerts bei 373 Shows 498.000 Gäste gezählt. B isher war 1994 eines der besucherstärksten Konzertjahre in Hannover: Damals füllte allein Phil Collins viermal und Pink Floyd zweimal das Stadion.

Von Volker Wiedersheim