Eine Tote bei Brand in der Osterstraße

Hannover. Der Schwelbrand war gegen 19 Uhr in einer Wohnung im obersten Stockwerk des Gebäudes an der Osterstraße ausgebrochen. Als die Rettungskräfte in der City eintrafen, hatte der Sohn seine 88 Jahre alte Mutter bereits aus der völlig verqualmten Wohnung gezogen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau aber so viele Rauchgase eingeatmet, dass die Reanimationsversuche der Rettungskräfte erfolglos blieben.

Der Sohn wurde bei dem vergeblichen Rettungsversuch verletzt und kam mit einem Rettungswagen in Krankenhaus.

Nähere Angaben zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte noch nicht machen.

Bei einem Brand in der Osterstraße ist eine Frau ums Leben gekommen.

