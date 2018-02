Hier gibt es ab Freitag Karten für das Eminem-Konzert

Hannover. Ein Weltstar besucht die niedersächsische Landeshauptstadt: US-Rapper Eminem kommt nach Hannover und gibt am 10. Juli auf dem Messegelände das einzige Deutschland-Konzert seiner Revival-Tour. Der Vorverkauf im HAZ-Ticketshop startet am Freitag um 10 Uhr. Wer dabei sein möchte, der muss allerdings tief in die Geldbörse greifen. Die günstigste Stehplatz-Karte kostet 75 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die weiteren Stehplatz-Tickets in der Nähe der Bühne kosten 90 sowie 100 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr.

Von frs