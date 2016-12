Erhöhte Sicherheit auf Hannovers Weihnachtsmärkten

Hannover. Die hannoversche Polizei hat die Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten unmittelbar nach Bekanntwerden der Ereignisse in Berlin erhöht. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung habe man allerdings nichts, sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe der HAZ am Montagabend. Ob am Dienstag auf den Märkten am Hauptbahnhof, in der Alstadt, an der Lister Meile sowie an der Weihnachtspyramide am Kröpcke mit Einschränkungen zu rechnen sei, werde man im Laufe des Tages nach Kontakt mit den Berliner Kollegen entscheiden. Bislang gehe man aber davon aus, dass die Weihnachtsmärkte zu den gewohnten Zeiten öffnen, hieß es am späten Abend von der Stadt.

Alle Ereignisse und Hintergründe zu den Ereignissen in Berlin.

lok