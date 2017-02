Hannover. Wie die Polizei bestätigte waren sie zunächst in das Lager an der Vahrenwalder Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Im Lager brachen sie mehrere Bürotüren und Tresore auf. Sie nahmen Bargeld und die Schlüssel für die beiden Filialen in der Limburgstraße in der Innenstadt und der Deisterstraße in Linden-Süd mit. Anschließend drangen die Täter in die Räume der beiden Zweigstellen ein. Auch dort brachen sie Tresore auf und erbeuteten ebenfalls Bargeld.

Nicola Barke vom Vorstand der gemeinnützigen Organisation, die Secondhand-Waren verkauft und mit den Erlösen Langzeitarbeitslose unterstützt, ist verärgert über die Einbrüche: „Wer uns kennt, der weiß, dass hier nichts Wertvolles zu holen ist“, sagt sie. Nach den Taten müsse Fairkauf nun das ohnehin knappe Geld in Sicherheitsmaßnahmen stecken. „Wir haben dadurch weniger Geld zur Verfügung, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen“, sagt Barke.

Bereits im Oktober war das Lager des sozialen Kaufhauses Ziel von Einbrechern geworden. Auch damals brachen sie Bürotüren und Tresore auf, erbeuteten unter anderem mehrere Handys. Den Schaden bezifferte die Geschäftsführung damals auf rund 20 000 Euro. Das Zentrallager von Fairkauf war im Mai von Hainholz an die Vahrenwalder Straße gezogen.