Erst Veranstaltungen für Weihnachtshilfe geplant

Hannover. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Soziales der Stadt und karitativen Einrichtungen wurden die Spenden im Winter an Bedürftige verteilt. Nun wird die neue Hilfssaison vorbereitet - und zahlreiche Initiativen haben schon für den November erste Benefiz-Projekte geplant. Wir stellen eine erste Übersicht vor.

Pop trifft Orchester

Der städtische Fachbereich Senioren sammelt für die Weihnachtshilfe erstmalig bei einem Konzertabend. Beim Festival für Generationen tritt das Polizeiorchester Niedersachsen mit Musikern wie Thomas Godoj, Shereen Adam und der Band Ich kann fliegen auf. Im Theater am Aegi verbinden die Künstler Orchesterklänge mit Popmelodien. Los geht es am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr. Karten gibt’s in den HAZ-Ticketshops. Fünfmal zwei HAZ-Leser können kostenlos bei dem Konzert dabei sein. Einfach heute eine Mail mit dem Stichwort Generationenfestival an hannover@haz.de oder eine Postkarten an die HAZ, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover, schicken.

Ü-60-Party im Spielwarenladen

Für Senioren engagiert sich in diesem Jahr auch der Spielzeugladen Idee & Spiel in der Calenberger Esplanade. Inhaber Heinz Lehmann lädt agile Herren zur ersten Ü-60-Benefiz-Party in seinem Laden ein. Senioren ab 60 Jahre kämpfen in verschiedenen Spieldisziplinen von der Carrera-Rennbahn bis zum Tischfußball um den Titel Silver Surfer 2017. Die Teilnahme kostet 30 Euro inklusive Laugengebäck. Die Einnahmen und Spenden übergibt das Team der Weihnachtshilfe. Gespielt wird am 10. November um 20 Uhr. Anmeldungen unter Telefon (05 11) 3 06 93 04 oder per E-Mail an info@idee-spiel-hannover.de.

Neujahrskonzert im Aegi

Für Ernst Müller und die Langenhagener Symphoniker war es ein Musikfest: Im Januar luden die Musiker zum Neujahrskonzert ins Theater am Aegi ein und sammelten 8500 Euro Spenden. Nun veranstaltet Müller erneut ein Neujahrskonzert. Am 2. Januar 2018 um 19 Uhr ist es im Aegi so weit. Karten gibt’s für 15 Euro plus Gebühren in den HAZ-Ticketshops.

Chor-Konzert in der Altstadt

Hannoversche Chöre wollen am 29. November um 16 Uhr mit Bürgern den Weihnachtsmarkt eröffnen - und Weihnachtslieder singen. Der Chor der Nationen und der Polizeichor sind bereits dabei. Sie versammeln sich zwischen Altstadt-Bühne und Marktkirche. Die blauen HAZ-Weihnachtsengel sammeln Spenden. Interessierte Chöre wenden sich an hannover@haz.de mit dem Stichwort Weihnachts-Chor.

Für Spenden: Die IBAN des Kontos der Weihnachtshilfe der HAZ e. V. bei der Sparkasse Hannover lautet DE43 2505 0180 0000 5725 00.

