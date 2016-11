Erster Schnee überrascht Hannover

Hannover. Gut fünf Zentimeter hoch liegt die weiße Pracht teilweise. Okay, der Schnee ist sehr nass und geht stellenweise in Schneematsch über. Aber es ist Schnee.

Der erste Schnee hat am Morgen Hannover überrascht. Hier sind die ersten Fotos der HAZ-Leser. Zur Bildergalerie

Obwohl die Autobahn- und Straßenmeistereien in Niedersachsen in ihren Depots rund 150.000 Tonnen Streusalz gelagert haben, geht es auf den Straßen am Morgen nur schleppend voran. Der ungewohnte Schnee bremst den Verkehr aus. Besonders auf den Autobahnen haben sich einige lange Staus gebildet. Die Verkehrsmanagementzentrale warnt vor Straßenglätte in ganz Niedersachsen.

Die Lage auf den Straßen

Zwischen Bad Eilsen und Rehren gibt es acht Kilometer Stau, in der Gegenrichtung sind es zehn Kilometer zwischen Bad Nenndorf und der Rasstätte Auetal. Dort geht es zum Teil kaum noch voran, einige Lastwagenfahrer haben ihre Fahrzeuge einfach auf der Autobahn abgestellt. Besondere Vorsicht ist auch an Raststätten notwendig: Sie sind in der ganzen Region Hannover mit Lastwagen zugeparkt.

sbü