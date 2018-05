Hannover

Eine 22-jährige Radfahrerin ist am Dienstag auf dem Stockhardtweg in Limmer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben musste sie gegen 13.20 Uhr einem weißen Transporter mit roter Aufschrift ausweichen, der ihr mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Die 22-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. „Der Fahrer des Transporters kümmerte sich nicht um die junge Frau, sondern setzte seine Fahrt offenbar unbeirrt fort“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Das Fahrzeug verschwand in Richtung Wunstofer Landstraße. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05 11) 109 18 88 zu melden.

Von Peer Hellerling