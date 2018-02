Lagerhalle in Vahrenwald geht in Flammen auf

Hannover. Großbrand auf Gelände am Alten Flughafen: Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in einer Lagerhalle gerufen worden. Um kurz vor 20 Uhr hatten Zeugen Flammen aus dem ehemaligen Gebäude der Firma Möbel Boss schlagen gesehen. Die Helfer rückten mit drei Löschzügen nach Vahrenwald aus. Unterstützung bekamen sie von der Freiwilligen Feuerwehr.

Feuer in einer Lagerhalle am Alten Flughafen. Zur Bildergalerie

Probleme bereitet der Wind. Er trägt den Rauch des Feuers in Richtung Norden. Per Rundfunkdurchsagen wurden die betroffenen Teile der Bevölkerung davor gewarnt, die Fenster zu öffnen. Der Rauch beeinträchtigte zum Teil auch die Autofahrer auf der Autobahn 2. Auch sie wurden per Durchsagen in den Radioprogrammen gewarnt.

Der Feuerwehr ist es gelungen, die Flammen aus der etwa 80 mal 80 Meter großen Lagerhalle von einer benachbarten Unterkunft für Obdachlose fernzuhalten. Die Unterkunft blieb dennoch geschlossen.

Gegen 23 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Sicherheitspersonal sorgte dafür, dass niemand in die Nähe des Gebäudes kam. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr werden die Löscharbeiten noch die ganze Nacht andauern, da sich immer wieder Glutnester bilden.

Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt.

Von Tobias Morchner