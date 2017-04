Hannover. Die Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen durch eine Brandmeldeanlage in die Mecklenheidestraße im Stadtteil Nordhafen gerufen. Dort brannte eine Firmenhalle des Unternehmens Veolia Umweltservice. Dieses entsorgt unter anderem Abfälle und wird von Kommunen beauftragt, um Stadtreinigungen durchzuführen.

Laut Informationen der Feuerwehr Hannover ist der Brand in der betreffenden Halle ausgebrochen. Ob giftiges Material vom Feuer betroffen ist und was die Brandursache war, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr bittet Anwohner vor Ort, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Rauch des Feuers nicht einzuatmen.

Die Halle liegt neben dem VW-Werk in Stöcken und grenzt in östliche Richtung an die Schulenburger Landstraße an. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und einer freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

