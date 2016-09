Hannover. Belgien hat dem Feuerwerkswettbewerb 2016 in Herrenhausen gewonnen. Nach dem Abschlussbeitrag von Kanada, das seine Pyrotechnik zu Musik von Seal, Snap und Kenny Loggins in den bewölkten Himmel jagte und dafür mehrfach mit Szenenapplaus bedacht wurde, legte sich die Jury um Randell Greenlee auf H. C. Pyrotechnics aus Belgien fest. Zweiter wurden die Kanadier, Dritter das deutsche Team. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok und Bettina Wulff verkündeten die Sieger im Großen Garten.

Gegen 21.15 Uhr beendete das Feuerwerk der Kanadier den 26. Feuerwerkswettbewerb. An fünf Abenden waren Pyrotechniker aus Deutschland, Belgien, der Ukraine, Frankreich und Kanada gegeneinander angetreten. Das Finale am Samstag war ausverkauft.