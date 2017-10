Poetry-Slam-Meisterschaften: Heute steigt das Finale

Hannover. Sowohl das Team- als auch das Einzelfinale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften findet am Sonnabend ab 19 Uhr in der Staatsoper statt, beide Veranstaltungen sind ausverkauft. Seit Tagen messen sich die rund 300 besten Poeten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg im Wettbewerb. Los ging es am Dienstag mit einer Eröffnungsgala im Theater am Aegi.

Im vergangenen Jahr entschied Philipp Scharrenberg den Einzelwettbewerb für sich, als bestes Team wurden Volker Strübing und Micha Ebeling als Team "LSD" gekürt. Beim Poetry-Slam haben die Kandidaten rund fünf Minuten Zeit, einen selbstgeschriebenen Text vorzutragen. Über die Gewinner entscheidet allein das Publikum.

Bodenständigkeit bewiesen die Dichter am Donnerstag: Die Poetry-Slammer zogen mit Sackkarre und Bierkiste durch die City von Hannover und zeigten, dass ihre Kurzauftritte eigentlich überall funktionieren.

Dass die Slammer nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem Ball umgehen können, hat eine Auswahl der zurzeit in der Stadt versammelten Reim- und Prosa-Elite am Freitagnachmittag bei einem Kick gegen ein Team der Madsack Mediengruppe unter Beweis gestellt. Mit 5:2 siegte der FK Interslam.

