Seit elf Monaten leben sie in Hannover: zwei Flüchtlinge aus der Elfenbeinküste. Wie war das erste Jahr? Im Gespräch mit der HAZ berichten sie von Diskriminierung an der Diskotür, guter Laune am Leineufer und das fehlende Geld für einen Café-Besuch. Ein Blick hinter die Kulisse aus Vorurteilen, Klischees und politischen Reizthemen.