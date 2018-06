Hannover

Beamte der Bundespolizei haben am Montag am Flughafen Hannover einen 25-Jährigen nach seiner Einreise aus London festgenommen. Der junge Mann war 2016 wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 7000 Euro verurteilt worden. Den Betrag hatte er allerdings nie bezahlt, sondern sich ins Ausland abgesetzt.

Weil er auch am Flughafen die Summe nicht zahlen konnte, drohte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen. Mit Unterstützung seines Vaters konnte der 25-Jährige seinen Gefängnisaufenthalt allerdings in letzter Minute verhindern. Der Vater bezahlte die offene Forderung. Der 25-Jährige konnte seinen Weg fortsetzen.

Von tm