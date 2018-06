Hannover

Ein 22-jähriger Mann hatte sich den Beginn seiner Urlaubsreise in die Türkei am Montag sicher anders vorgestellt. Denn anstatt seine Maschine in Richtung Antalya zu besteigen, landete der Deutsche in der Justizvollzugsanstalt Hannover.

Beamten der Bundespolizei war der junge Mann aufgefallen, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Deswegen war er zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Seine Haftstrafe hatte er allerdings nicht angetreten. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen am Flughafen fest. Nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen brachten sie ihn in eine Zelle an der Schulenburger Landstraße.

Von tm