Hannover

Die Bundespolizei hat am Montag am Flughafen Langenhagen einen 30-jährigen Mann festgenommen. Gegen den Türken lag ein offener Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Nach Angaben der Ermittler war der Mann zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden, hatte das Geld aber nie gezahlt. Da der 30-Jährige seine Schulden auch am Airport nicht sofort begleichen konnte, kam er stattdessen in die Justizvollzugsanstalt Hannover. Dort verbüßt der Mann nun eine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Von Peer Hellerling