Hannover

Zollfahnder sind in den vergangenen Tagen am Flughafen Langenhagen gegen die illegale Ausfuhr größerer Summen Bargelds vorgegangen. Dabei stellten sie insgesamt mehr als 60 000 Euro sicher. Reisende in einen Nicht-EU-Staat müssen Summen ab 10 000 Euro beim Zoll schriftlich anmelden.

Bei einem Ehepaar, das in die Türkei ausreisen wollte stießen die Fahnder bei ihren Kontrollen auf zwei Geldbündel. In der Handtasche der 55-jährigen Frau waren 15 670 Euro verborgen. Der 57-jährige Ehemann hatte 2 7345 Euro in der Tasche seiner Hose. Auch bei einer Frau, die nach Mazedonien ausreisen wollte, wurden die Einsatzkräfte fündig. In ihrer Handtasche hatte sie 2000 Euro. In einer Bauchtasche unter ihrem Rock hatte sie weitere 16 750 Euro versteckt. Die Verdächtigen müssen mit erheblichen Geldbußen rechnen. Der Zoll versucht mit diesen regelmäßigen Kontrollen, Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus zu unterbinden.

Von tm