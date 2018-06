Hannover

Eine 33-jährige Frau aus Hessen wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Zollfahnder hatten am Mittwoch am Flughafen Hannover im Gepäck der 33-Jährigen 33 Kilogramm frisches Khat entdeckt.

Die Frau war mit zwei Koffern von Südafrika nach Frankfurt am Main geflogen und hatte von dort eine Maschine nach Hannover genommen. Anschließend sollte ihre Reise in Hamburg weiter gehen – doch Zollfahnder in Hannover durchkreuzten diese Pläne. Nachdem sie den Sicherheitsbereich verlassen hatte, baten Einsatzkräfte die 33-Jährige zur Zollkontrolle. Sie gab an, lediglich Kleidungsstücke mit sich zu führen. Das Bild bei der Röntgenkontrolle deckte sich allerdings nicht mit diesen Angaben. Die Zollfahnder öffneten schließlich beide Koffer und stießen so auf die Drogen.

In ihrer Vernehmung gab die 33-Jährige an, sie hätte das Khat in Hamburg übergeben und für den Kurierdienst 1000 Euro kassieren sollen. Der Zoll vernichtete das Rauschmittel und leitete gegen die 33-Jährige ein Strafverfahren ein. Anschließend konnte sie ihre Reise fortsetzen.

Was ist Khat?

Bei Khat handelt es sich um eine Pflanze, die aus Afrika stammt und gekaut werden muss, damit sich die berauschende Wirkung entfaltet. Die Pflanzen enthalten Cathinon, ein Stoff, der dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. Der Zoll weist darauf hin, dass Khat massive gesundheitliche Schäden hervorrufen und psychisch abhängig machen kann.

Das Khat im Koffer ist der zweite große Drogenfund in Niedersachsen innerhalb weniger Stunden. Bereits am Mittwoch hatten Zollfahnder im Emsland einen 26-jährigen Mann mit 1,3 Kilogramm Kokain erwischt.

Von tm/RND