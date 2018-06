Hannover

Wie die Feuerwehr Hannover mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr im Sahlkamp. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten drei Fahrzeuge an der Kreuzung Kugelfangtrift. Ein Auto fuhr durch eine Hecke und schleuderte anschließend gegen einen Elektrokasten und in einen Zaun. Verletzt wurden dabei fünf Personen im Alter von 17 und 20 Jahren. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, konnten sich alle fünf Verletzten ohne Hilfe selbst aus ihren Autos befreien. Sie wurden zur weiteren Versorgung in die nächsten Krankenhäuser gebracht.

Wie hoch der Unfallschaden ist, kann die Feuerwehr derzeit noch nicht abschätzen. Die Rettungskräfte waren bis 19.20 Uhr mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Von RND/mbo