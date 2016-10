Hannover/Nürnberg. Nach dem Spiel nutzten laut Bundespolizei etwa 300 Anhänger von Hannover 96 den ICE für die Rückfahrt. Darunter sollen sich 250 sogenannte Problemfans befunden haben. Der ICE war voll besetzt, viele Fans hatten sich günstige Fahrkarten bei einer Aktion des Discounters Lidl gekauft.

Nachdem die Fans den völlig überfüllten ICE in Hannover verlassen hatten, stellte das Zugpersonal erst in Hamburg die Schäden in den Waggons fest: Sitzpolster waren beschädigt, mehrere Farbschmiereien angebracht, ein Kleiderhaken abgebrochen, zwei Feuerlöscher sowie mehrere Nothämmer gestohlen und rund 50 Aufkleber der 96-Ultra-Szene an Wände und Türen geklebt. Der Speisewagen war stark verunreinigt, an vielen Stellen im Zug war eine klebrige Flüssigkeit ausgekippt worden. Das Zugpersonal soll sich während der Fahrt aus Angst im Dienstabteil eingeschlossen haben.

Die Bundespolizei nahm den Schaden auf, der Zug konnte seine Fahrt nach Berlin jedoch nicht fortsetzen. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Von keinem der Randalierer konnten bislang die Personalien ermittelt werden.

Fans randalieren nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, das Anhänger von Hannover 96 einen Zug verwüsteten. Ende des vergangenen Jahres hatten Randalierer aus dem Umfeld der "Roten" einen Regionalexpress auseinandergenommen. A uf der Rückfahrt vom verlorenen Auswärtsspiel bei Schalke 04 verschmutzen sie einen den Zug unter anderem mit Fäkalien. Zudem wurden Deckenverkleidungen eingetreten, Feuerlöscher entleert, Waggons massiv beschmiert und Zigaretten in den Sitzen ausgedrückt. Wenige Wochen später hatte die Bahn angekündigt, den Randalierern Hausverbot zu erteilen.

sbü/frs/tm