„Reich werden wir heute sicher nicht“

Schnäppchen und Klönschnack: 80 Familien beteiligen sich am Garagenflohmarkt in Isernhagen. Wie überall bei solchen Märkten in der Region geht’s nicht ums Geld – sondern um Nachbarschaft. In den kommenden Wochen sind für das Stadtgebiet Hannover zwei dezentrale Hofflohmärkte geplant.