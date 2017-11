Schüler erinnern an Pogromnacht

Hannover. Kantor Andrej Sitnov und der Chor der Jüdischen Gemeinde stimmten bei der Gedenkfeier am früheren Standort der Synagoge in der Roten Reihe das hebräische Seelengebet „El male rachamim“ an, in dem gläubige Juden die Barmherzigkeit Gottes beschwören.

Zehntklässler der Heisterbergschule erinnerten in Textvorträgen an das Schicksal von Elsa Rosenbaum und Norbert Kronenberg. Der junge Jude aus Hannover wurde am 15. Dezember 1941 nach Riga deportiert und starb im Holocaust; seine Verlobte Elsa konnte nach Australien fliehen.

Im Gedenken an die Opfer der Pogromnacht und an die Zerstörung der Synagoge legten Vertreter von Kirchen- und Synagogengemeinden sowie von Stadt und Politik Kränze und Blumen nieder. Neben Landtagspräsident Bernd Busemann erinnerten auch Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann und Propst Martin Tenge an die jüdischen Opfer des NS-Regimes.

In der Marktkirche gibt es am Sonnabend um 18 Uhr ein Konzert unter der Leitung von Andor Izsák zum Gedenken an die Pogromnacht, es singt der Chor Camerata Carolina aus Heidelberg. Der Eintritt ist frei.