"Geisterfahrerin" verursacht Unfall auf Schnellweg

Hannover. Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr. Die 76-Jährige wollte mit ihrem Honda Jazz an der Kreuzung Pferdeturm auf die B3 in Richtung Messe auffahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, verlor sie im dortigen Bereich der Baustellenbeschilderung die Orientierung und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf den Messeschnellweg in Richtung Celle auf. Als sie ihren Fehler erkannte, versuchte sie, die ihr entgegenkommenden Fahrzeuge mit der Lichthupe zu warnen.

Zeitgleich war die 23-Jährige dort mit ihrem Ford auf der linken Spur in der korrekten Fahrtrichtung unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Zuschlagstraße fiel ihr auf, dass ihr Vordermann zweimal schnell den Fahrstreifen wechselte (zunächst von rechts nach links, dann von links nach rechts). Dann bemerkte sie den ihr entgegenkommenden Honda und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei kam es zur Kollision.

Die 76-jährige Fahrerin eines Honda ist bei der Auffahrt auf den Messeschnellweg auf die falsche Fahrbahnseite geraten und hat einen Unfall mit einem entgegenkommenden Ford verursacht. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt, die 23-jährige Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zur Bildergalerie

Die im Wagen eingeklemmte Seniorin musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden anschließend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während die 23-Jährige nur leichte Verletzungen erlitt, musste die schwer verletzte Honda-Fahrerin stationär aufgenommen werden.

Die B3, Richtung Celle, war während des Einsatzes ab dem Seelhorster Kreuz bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt.

jos/r.