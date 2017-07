Ladendieb wehrt sich bei Detektiven mit Pfefferspray

Gewöhnlich ist es so, dass Polizisten Störenfrieden – aus welchen Gründen auch immer – Reizgas ins Gesicht sprühen. In einem Fall, der am Montag am Landgericht verhandelt wurde, waren die Fronten vertauscht: Ein Ladendieb versuchte sich seiner Festnahme zu entziehen und attackierte zwei Kaufhausdetektive mit Pfefferspray.