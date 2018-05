Hannover

Die Polizei hat am Freitagabend an mehreren Stellen Hannovers Tempokontrollen durchgeführt und musste 22 „gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen“ feststellen, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Elf der Raser müssen nun mit Fahrverboten rechnen. Der schnellste Temposünder war auf der Autobahn 2 unterwegs: Der 50-jährige Mercedes-Fahrer wurde von der Besatzung eines Videowagens bei Tempo 181 ertappt, obwohl auf dem Abschnitt lediglich 100 km/h erlaubt waren. Neben den Rasern ahndete die Polizei zudem zwei Autofahrer wegen Überholverstößen.

Allein an der Friedrich-Ebert-Straße (Ricklingen) zogen die Beamten ab 18 Uhr innerhalb von einer Stunde 13 Temposünder aus dem Verkehr. Die Beamten hatten sich in Richtung Innenstadt kurz hinter dem fest installierten Blitzer postiert. „Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 19-jähriger BMW-Fahrer, den die Beamten mit 97 km/h in der 50er-Zone gemessen hatten“, sagt Nowak. Alle elf Raser müssen mit Bußgeldbescheiden rechnen, zusätzlich drohen vier von ihnen einmonatige Fahrverbote.

Der Videowagen war zwischen 16 und 21 Uhr im gesamten Stadtgebiet und auf den Autobahnen unterwegs. Die Beamten ahndeten in der Zeit neun Raser, sieben von ihnen erwarten zudem teils mehrmonatige Fahrverbote. Unter ihnen ist auch ein 52-jähriger Motorradfahrer, der auf der A 37 ertappt wurde. Die Polizisten maßen bei ihm 169 Stundenkilometer, obwohl nur 100 erlaubt waren.

Von Peer Hellerling