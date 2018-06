Barsinghausen

Die Kriminalpolizei hat am Montagnachmittag einen 24-Jährigen festgenommen, der die am Sonntag tot aufgefundene 16-Jährige getötet haben soll. Wie Behördensprecher Philipp Hasse am Abend mitteilte, handelt es sich um einen Mann mit deutscher und dominikanischer Staatsbürgerschaft. Laut Hasse handelt es sich bei ihm nicht um einen Flüchtling. Die Festnahme erfolgte in der Straße Am Wetterschacht, die nur wenige Hundert Meter vom Fundort an der Adolf-Grimme-Schule entfernt liegt. Der 24-Jährige sei auf offener Straße festgenommen worden, es handelt sich laut Hasse nicht um die Wohnanschrift.

„Der Kriminaldauerdienst überprüft derzeit, ob sich der Tatverdacht erhärtet“, sagt Hasse. Es könne jedoch noch nicht gesagt, ob der 24-Jährige tatsächlich für den Tod der 16-Jährigen verantwortlich sei. „Er steht aber im Fokus unserer Ermittlungen“, so Hasse. Zeugenhinweise hatten die Beamten am Montag auf die Spur 24-Jährigen gebracht. Der junge Mann werde mittlerweile vom Kriminaldauerdienst vernommen, darüber hinaus laufen weitere Ermittlungen. Die Polizei hofft, am Dienstagvormittag weitere Angaben machen zu können.

Das 16-jährige Mädchen war in der Nacht zu Sonntag getötet worden, Fußgänger entdeckten die Leiche gegen 14 Uhr auf der Wiese vor der Grundschule. Die Obduktion ergab am Montagmittag, dass das Mädchen erschlagen wurde. Anzeichen auf ein Sexualdelikt gab es demnach nicht. Wieso die 16-Jährige sterben musste, ist noch unklar. Bereits vor zwei Monaten wurde in Barsinghausen eine 55-Jährige umgebracht, der Täter konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht. Die Bewohner machen sich Sorgen, in der Stadt könnte ein Mörder frei herumlaufen.

Von Peer Hellerling