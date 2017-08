Gibt es bald eine Radstation unterm Raschplatz?

Den Mangel an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder rund um den Hauptbahnhof will die Rats-FDP jetzt dadurch bekämpfen, dass in der Tiefgarage am Raschplatz Stellflächen für Räder geschaffen werden. „Der Zeitpunkt ist günstig, da die Tiefgarage ohnehin umgebaut wird“, sagt FDP-Baupolitiker Wilfried Engelke.