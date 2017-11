Das Sahnestück an der Bödekerstraße

Sascha Grauwinkel hat es geahnt: Ein Café mit einer guten Auswahl an frisch gebackenen Kuchen und Torten in der Oststadt – das funktioniert. Der erfahrene Chef der Schlossküche in Herrenhausen freut sich schon am ersten Wochenende über großen Andrang. Sogar einen Kuchenbringdienst soll es bald geben.