Rund 30 Demonstranten haben am Dienstag vor dem International Neuroscenic Institut (INI) in Groß-Buchholz protestiert. Die Aktion der Exil-Iraner richtete sich gegen den angeblichen Aufenthalt des umstrittenen iranischen Richters Gholam-Reza Mansouri in der Klinik die von Madjid Samii geleitet wird.