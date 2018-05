Hannover

Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag in Groß-Buchholz den Streit zwischen Mitgliedern zweier Familien schlichten. Rund zehn Beteiligte waren nach Augenzeugenberichten gegen 15.45 Uhr auf dem Gehaplatz aneinander geraten. Der Grund dafür ist bislang unklar. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um Mitglieder einer irakischen und einer türkischen Familie. Die Zeugen schalteten schnell die Polizei ein, als der Streit eskalierte. Die Beamten konnten die Kontrahenten trennen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass vier Männer im Alter von 25 bis 28 Jahren bei der Auseinandersetzung oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen davon getragen hatten. Ein 54-Jähriger war durch Schläge und Tritte am Kopf verletzt worden. Alle fünf Männer kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Am Gehaplatz konnten die Polizisten keinerlei Tatwaffen wie Messer oder ähnliche Gegenstände sicherstellen.

Ein 37-Jähriger, der nicht an dem eigentlichen Streit beteiligt gewesen war, wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er hatte den Einsatz der Polizei massiv gestört. Einem Platzverweis leistete er keine Folge. Statt dessen bedrohte und beleidigte er die Beamten. Er wird sich wegen Widerstand, Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Lahe unter der Nummer (0511) 1 09 33 17 entgegen.

Von Tobias Morchner