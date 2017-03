Gut sechs Wochen nach einer gescheiterten Wohnungsräumung in Linden ist die Polizei am Dienstagmorgen erneut mit einem Großaufgebot in den Kötnerholzweg in Linden ausgerückt. Zahlreiche Beamte haben sich vor Ort postiert. Ihnen stehen rund 40 Demonstranten gegenüber, die gegen die Zwangsräumung demonstrieren.