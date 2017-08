Großbrand in Autowerkstatt in Ahlem

Ahlem. Um kurz nach 3.00 Uhr in der Nacht zum Sonntag meldeten mehrere Anrufer einen Brand in einer Autowerkstatt an der Straße Am Bahndamm. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das 800m² Gebäude bereits zu einem großen Teil in Flammen.

Beißender Rauch

In der Halle explodierten mehrere Gasflaschen, das Reifenlager sowie drei Autos, die in der Werkstatt auf Hebebühnen abgestellt waren, brannten komplett aus. Teile des Daches stürzten ein, beißender Rauch zog in Richtung Ahlem und Limmer. Die Anwohner wurden über Radiodurchsagen dazu aufgerufen, sich nicht im Freien aufzuhalten und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Bei dem Großbrand in einer Autowerkstatt in Ahlem waren knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Zur Bildergalerie

Starkstromleitung verzögert Drehleitereinsatz

Da über dem Gebäude eine Starkstromleitung verlief, musste die Feuerwehr mit dem Löschen per Drehleiter so lange warten, bis Techniker die Leitungen abgestellt hatten. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Verwaltungsgebäude der Werkstatt zu verhindern.

31 Fahrzeuge und 94 Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit 31 Fahrzeugen und 94 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde während dem Einsatz leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach rund drei Stunden war das Feuer gelöscht. Der Sachschaden beträgt nach ersten groben Schätzungen der Feuerwehr mindestens eine Millionen Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

sis