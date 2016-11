Die Gründe, die zu dem tödlichen Streit in einer Sushi-Bar im A2-Center in Altwarmbüchen geführt haben, sind weiter unklar. Der 29-jährige Vietnamese, der am Montag den 36-Jährigen erstochen hatte, sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Er hatte unmittelbar nach seiner Festnahme gestanden.