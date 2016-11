Gutscheine und Tipps für Hannover-Sparfüchse

Hannover. „Pssst! Hannover - ein Gutscheinbuch voller Geheimtipps“ zeigt, dass es abseits der Hauptstraßen jede Menge Spannendes zu entdecken gibt: es werden 39 kreative und liebevoll geführte Läden, Cafés und Kultureinrichtungen vorgestellt. Dabei sind die Stationen zur Orientierung auf einer Karte eingezeichnet und nach Stadtteilen sortiert, wodurch die Geheimtipps von Besuchern schnell eingeordnet werden können. Im Internet sind die besonderen Orte zudem auf einer Karte eingezeichnet. Die teilnehmenden Cafés und Läden sind in der City/Altstadt, Linden, List/Zoo, in der Nordstadt oder in der Südstadt zu finden. Das Gutscheinbuch, das es zum Preis von 9,90 Euro in vielen Buchläden der Stadt und im Internet zu kaufen gibt, enthält Gutscheine entweder als Rabatt, als Freikarte oder als Zusatzgeschenk. Sie gelten bis Ende 2017. „Wir möchten zeigen, dass unsere häufig unterschätzte Stadt sehr wohl ein paar Besonderheiten aufzuweisen hat“, sagt Corinna Lorenz. Sie hat zusammen mit Shantala Gajek und Silke Widderich die Auswahl an Cafés, Läden und kulturellen Einrichtungen getroffen. Weitere Informationen gibt es unter pssst-hannover.de.

Viele tolle Ideen für Erlebnisse in und um Hannover gibt es auch in der neuen Ausgabe von „Der kleine Reibach - Das City-Gutschein-Buch Hannover 2017“. Sie enthält 825 Gutscheine für Spar- und Bonus-Angebote in verschiedenen Rubriken. Ob Gastronomie, Kultur, Freizeit, Cocktails & Nightlife, Wellness oder Shopping - für jeden ist etwas Passendes dabei. Ein Stadtplan hilft, die Angebotsorte schnell und problemlos zu finden. Viele der Angebote enthalten sogenannte „Zwei für Eins“-Gutscheine, sodass sie zu zweit erlebt werden können. Shoppingtouren in norddeutschen Outlets sind ebenso möglich wie ein gemeinsames Training mit Freunden im Fitnesscenter. Der Reibach bietet zudem jede Menge Erlebnisgutscheine. Das Gutscheinbuch ist ab sofort für 49,90 Euro erhältlich. Alle Gutscheine sind bis Ende 2017 gültig. Weitere ­Informationen bekommen Interessierte unter der-kleine-reibach.de.

Die besten Spar-Tipps für Hannovers Studenten

Feiern, Essen, Freizeit und Kultur: Hier kommen unsere Favoriten unter den Spar-Tipps für Studenten in Hannover. Zur Bildergalerie

jsp