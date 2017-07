Hier lernen Erstklässler das Wichtigste zum Verkehr

Hannover. Auch das Kultusministerium und Ministerin Frauke Heiligenstadt werben für Achtsamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Die Ministerin kommt auch zum großen Fest zum Schulbeginn – die HAZ-Aktion Sicherer Schulweg am kommenden Sonntag.

Auch bei der 20. Ausgabe des Festes, das am 6. August um 11 Uhr im Maschpark am Neuen Rathaus startet, geht es darum, Verkehrssicherheit mit Spaß zu vermitteln. Ein buntes Familienfest soll mit reichlich Musik und Spielangeboten für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren.

Dazu tragen vor allem die Partner und Unterstützer der Aktion bei. So baut die Verkehrswacht einen Fahrradparcours auf, stellt Rückhaltesysteme vor und bietet Sehtests für Kinder an. Die Feuerwehr erklärt Löschfahrzeuge, die Dekra zeigt Crashtests und kommt mit einem Trainingsbus, und Volkswagen Nutzfahrzeuge bittet gemeinsam mit dem Autohaus Gessner & Jacobi zum Quiz, bei dem man einen Ausflug in die Bulli-Werkstatt Limmer gewinnen kann. Auch der GVH beteiligt sich umfangreich und bringt unter anderem einen Rutsch­auto-Parcours mit. Die Üstra sorgt für einen Hüpfbus, und der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover lädt zum Fahrradquiz. Auf der Bühne wird es eine Premiere geben: Die kleine Laura, Heldin aus Buch, Film und Musical „Lauras Stern“ ist zu Gast und präsentiert eine Verkehrsshow um 12.20 Uhr und 14.05 Uhr. Der Eintritt zum Fest ist kostenlos.

"Nehmen Sie Ihre Kinder an die Hand!"

Roland Tunsch ist Geschäftsführer des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Hannover und der Landesunfallkasse Niedersachsen. Seit Jahren unterstützt er die HAZ-Aktion Sicherer Schulweg und engagiert sich beim Thema Verkehrserziehung. Diese zehn Tipps sollten Eltern und Kinder beherzigen.

1. Nehmen Sie Ihre Kinder an die Hand und gehen Sie bereits vor der Einschulung mehrmals den Schulweg. Üben Sie mit ihnen, wie und wo sie am sichersten die Straße überqueren. In vielen Schulen hängen Schulwegepläne aus – informieren Sie sich über den sichersten Weg.

2. An der Bordsteinkante immer anhalten! Auch bei grüner Ampel trotzdem schauen, ob noch ein Auto abbiegt – zeigen Sie Ihren Kindern die Gefahren im Straßenverkehr in konkreten Situationen.

3. Geben Sie Ihren Kindern genügend Zeit für den Schulweg. Kinder, die unter Zeitdruck stehen, sind unaufmerksam und reagieren unvorsichtig. In vielen Schulen hängen Schulwegepläne.

4. Lassen Sie Ihre Kinder helle Kleidung und einen Schulranzen mit reflektierenden Flächen tragen.

5. Sichern Sie Ihre Kinder immer im Auto – auch auf kurzen Strecken.

6. Lassen Sie Ihr Kind erst nach Abschluss der Fahrradprüfung in der dritten oder vierten Klasse mit dem Fahrrad fahren – und auch nur dann, wenn es sicher mit dem Fahrrad umgehen kann und die Verkehrsregeln kennt. Kinder sind in der Regel erst mit 14 Jahren sichere Radfahrer.

7. Achten Sie beim Fahrradfahren in Begleitung auf den Schutz des Kopfes. Immer einen Helm tragen.

8. Verzichten Sie zum Wohl Ihres Kindes auf das sogenannte Elterntaxi. Im Auto haben die Kinder keine Bewegung. Hinzu kommen häufig Stress durch das Radio und Stillsitzen sowie Unfallrisiken beim Ein- und Aussteigen im Verkehr vor der Schule.

9. Bei einer zu langen Wegstrecke könnten Eltern die Kinder auch an einer geeigneten Stelle 500 Meter von der Schule entfernt absetzen. Kinder, die an der frischen Luft zur Schule gehen, erleben nicht nur aktiv ihre Umwelt. Sie lernen auch, selbst Verantwortung im Straßenverkehr zu übernehmen.

10. Lassen Sie ihr Kind immer nur zur Beifahrerseite aussteigen.

Roland Tunsch dankt den engagierten Eltern und Initiativen für ihren Einsatz. „Die Schülerwegeunfälle in den vergangenen Jahren belegen, dass die Verkehrserziehung im Elementarbereich weiterhin unablässig erforderlich ist. Rund ein Drittel aller Schülerwegeunfälle ereignen sich im Grundschulbereich“, sagt der Geschäftsführer. Der Verband bietet auch darum Materialien wie einen Schulwegplan an. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.guvh.de. jan