Hannover. Mittwoch sind die zahlreichen Unfälle auf der Autobahn 2 bei Hannover Thema des HAZ-Forums. Zu Gast ist unter anderem Verkehrsminister Olaf Lies - und die HAZ-Leser haben viele Fragen: So möchte Gottfried Helbach wissen, warum es so lange dauert, bis defekte Anzeigentafeln zum Beispiel zwischen Bad Eilsen und Helmstedt ausgetauscht werden. Der ehemalige Fernfahrer Joachim Hussmann ist selbst 25 Jahre für eine Spedition gefahren und fragt nun nach einem durchgängigen Überholverbot für alle Lastwagen. Und Kerstin Baars fordert mehr adäquate Kontrollen von Fachkräften. Lies stellt sich nicht allein den Fragen der Leser. Auf dem Podium sitzen wird auch der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Jörg Müller. Auch Ralph Goerres, Vorstand des Unternehmens B.A.S. Verkehrstechnik, wird da sein. Das Unternehmen hat im Vorfeld angekündigt, den Weg in den Diskussionssaal im Pressehaus an der August-Madsack-Straße 1 mit LED-Bodenmarkern zu bestücken.

Die HAZ führt das Forum in Kooperation mit dem ADAC durch. Entsprechend ist auch Bernward Franzky, Vorstandsmitglied des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, dabei. Benjamin Sokolovic, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen, macht die Runde komplett. Die Moderation übernimmt HAZ-Redakteur Heiko Randermann. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden um die HAZ-Weihnachtshilfe wird gebeten.

Zu einem weiteren Forum lädt die HAZ-Redaktion schon für Dienstag, 22. November, in das Historischen Museum ein. In Kooperation mit den Museumsbetreibern geht es um 19 Uhr um das oft diskutierte Image der Leine- und Landeshauptstadt. Hat Hannover nun wirklich ein Imageproblem? Wie entsteht das Image einer Stadt? Und können es sogenannte Imagepfleger überhaupt beeinflussen?

Im Rahmen der Sonderausstellung „Typisch Hannover!?“ diskutieren Besucher und HAZ-Leser über diese Fragen mit der Historikerin Vanessa Erstmann, die gerade erst für einen Vortrag das Image Hannovers im 19. Jahrhundert bis zur Weltausstellung Expo untersucht hat. Erstmann trifft auf Roger Cericius, Vorsitzender des Freundeskreises Hannover, Björn Vofrei, der mit der Agentur Hannoverliebe! identitätsstiftende Projekte für Hannover initiiert hat, und Jörn Hutecker, Geschäftsführer und Hannover-Kenner der Kommunikationsagentur neuwaerts. Die Moderation übernimmt HAZ-Redakteur Jan Sedelies. Fragen aus dem Publikum sind generell natürlich willkommen. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe wird gebeten.