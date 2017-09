HAZ-Leser stellen Sahra Wagenknecht ihre Fragen

Hannover/Berlin. Im Gewerkschaftshaus in der Otto-Brenner-Straße in Hannover traf Ursula Wilke vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal auf Sahra Wagenknecht. "Ich war mit den Schülern aus meinem Politikkurs bei einer Veranstaltung der Linken", erinnert sie sich. "Sahra Wagenknecht war damals noch gar nicht so in der Bundespolitik präsent. Aber ich war begeistert von ihr." Entsprechend aufgeregt ist die pensionierte Politik-Lehrerin am Donnerstag, als sie sich mit knapp 20 HAZ-Lesern auf den Weg nach Berlin macht, um der Spitzenkandidatin der Linken bei der Bundesleserkonferenz ihre Fragen zu stellen. Wie Wilke sind die meisten Mitreiseenden im Bus vor allem eins - neugierig. "Ich finde, dass Sahra Wagenknecht eine beeindruckende Persönlichkeit ist", sagt Bettina Gehrke aus Velber. "Auch wenn ich nicht mit ihren politischen Überzeugungen übereinstimme, möchte ich sie einfach einmal live reden hören." Als attraktiv und charismatisch beschreiben viele Mitfahrer die engagierte Politikerin. Schon auf der Fahrt wird lebhaft diskutiert - über Flüchtlinge, Löhne und ob die Linken eigentlich eine Partei sind, die Deutschland regieren könnte.

Fragen zu Bildung und fairen Löhnen

Vor allem neue Denkanstöße erhofft sich die Hannoveranerin Wilke von der knapp 60-minütigen Fragerunde in der Bundespressekonferenz. Bei Fragen zu Bildung und fairen Löhnen hört sie ganz genau zu. Und nach vielen Antworten der Politikerin schließt sie sich dem spontanen Applaus im Saal an. "Wagenknecht wirkte ehrlich und klar", meint auch Brigitte Hess, die es zunehmend vermisst, dass Politiker für ihre Partei leben und kompromisslos ihrer Linie treu bleiben. "Natürlich kann ich nicht allem zustimmen, aber es ist glaubhaft." Klaus-Dieter Wulfen aus Peine war gespannt, ob die Linken-Politikerin etwas über die Situation in der Ukraine sagen würde. Gerne hätte er diese Frage auch persönlich an sie gerichtet. "Ich kann es nämlich nicht verstehen, warum die Linken die harte Politik von Putin unterstützen." Dennoch ist der 69-jährige Rentner am Ende der Fragenstunde positiv überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass Sahra Wagenknecht so offen für alle Themen ist." Von Cannabis, über Mietpreise bis zu Trump - zu allen Fragen hätte sie eine Antwort gehabt. "Ich habe das Gefühl, dass sie ehrlich war. Das ist schon ein anderer Auftritt als bei einer einfachen Wahlveranstaltung."

